Шлем Леклера продан за рекордную сумму

Шлем, использовавшийся Шарлем Леклером во время Гран При Монако, продан на благотворительном аукционе за рекордную сумму.

Чтобы помочь фонду помощи Эмилии-Романьи после разрушительных наводнений, Леклер передал свой шлем, гоночный комбинезон, перчатки и ботинки на аукцион Sotheby's.

Раскраска шлема была выполнена в память о его отце, сохранив некоторые детали полосатой темы Эрве Леклера, но в фирменном красно-белом стиле Шарля. Шлем был подписан гонщиком и сопровождался сертификатом о подлинности.

Новый владелец выкупил шлем за 306 000 евро – это новый рекорд цены на гоночный шлем в истории аукционов. Предыдущий рекорд был установлен в 2019-м, когда шлем Айртона Сенны 1990 года был продан за 162 000 евро.

Гоночный комбинезон Леклера ушёл за €61200, ботинки за €20400, перчатки за €42000 (AU$67 500), а общая сумма составила €429 600.

«Успех аукциона отражает не только огромный талант Шарля Леклера, но и щедрость и поддержку энтузиастов по всему миру. Вырученные средства окажут существенное влияние на жизнь тех, кто пострадал от недавнего наводнения в Эмилии-Романье», — сказано в заявлении пресс-службы аукциона.