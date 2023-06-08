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Автоспорт

Шлем Леклера продан за рекордную сумму

Шлем Леклера продан за рекордную сумму

Шлем, использовавшийся Шарлем Леклером во время Гран При Монако, продан на благотворительном аукционе за рекордную сумму.

Чтобы помочь фонду помощи Эмилии-Романьи после разрушительных наводнений, Леклер передал свой шлем, гоночный комбинезон, перчатки и ботинки на аукцион Sotheby's.

Раскраска шлема была выполнена в память о его отце, сохранив некоторые детали полосатой темы Эрве Леклера, но в фирменном красно-белом стиле Шарля. Шлем был подписан гонщиком и сопровождался сертификатом о подлинности.

Новый владелец выкупил шлем за 306 000 евро – это новый рекорд цены на гоночный шлем в истории аукционов. Предыдущий рекорд был установлен в 2019-м, когда шлем Айртона Сенны 1990 года был продан за 162 000 евро.

Гоночный комбинезон Леклера ушёл за  €61200, ботинки за €20400, перчатки за €42000 (AU$67 500), а общая сумма составила €429 600.

«Успех аукциона отражает не только огромный талант Шарля Леклера, но и щедрость и поддержку энтузиастов по всему миру. Вырученные средства окажут существенное влияние на жизнь тех, кто пострадал от недавнего наводнения в Эмилии-Романье», — сказано в заявлении пресс-службы аукциона.

Источник:www.f1news.ru

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