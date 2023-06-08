В McLaren готовят новинки к Австрии

В Барселоне гонщики McLaren хорошо выступили в квалификации, но не заработали очков в гонке. Руководитель команды Андреа Стелла объяснил такие результаты изменением условий и заявил, что после обновления машина должна работать в более широком диапазоне.

Андреа Стелла: «В Барселоне мы выжали максимум из настроек, которые у нас работают в очень узком диапазоне. В квалификации они сработали, сцепление оказалось очень хорошем и всё получилось. Но с такими же настройками в других условиях, скажем в Майами, мы не прошли бы двумя машинами в финал квалификации.

Дождь, холод, облачность – мы не можем контролировать эти факторы. Надеюсь, новинки, которые мы готовим, сделают машину более универсальной. Мы готовим масштабное обновление к этапу в Австрии. Речь идёт о новом аэродинамическом обвесе, новинки будут весьма заметны».