В McLaren не ведут переговоры с Red Bull о моторах

В начале 2023 года исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун посетил базу Red Bull в Милтон-Кинсе для обсуждения возможной поставки силовых установок, начиная с сезона 2026 года. Недавний переход Роба Маршалла из Red Bull Racing в McLaren породил волну слухов, что McLaren действительно перейдёт на новые двигатели Red Bull-Ford, но руководитель команды из Уокинга Андреа Стелла их опроверг.

Андреа Стелла: «Я могу подтвердить, что между подписанием контракта с Робом и сотрудничеством с Red Bull нет никакой связи. Несколько месяцев назад мы действительно вели переговоры с Red Bull в рамках комплексного изучения предложений на рынке силовых установок для сезона сезона 2026 года.

В данный момент мы достаточно продвинулись в переговорах с HPP [Mercedes AMG High Performance Powertrains], поэтому не ведём никаких разговоров с Red Bull».