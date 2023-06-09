Деймон Хилл: Ferrari словно бежит на одной ноге

Прошлый этап в Барселоне получился худшим в сезоне для Ferrari – команда заработала всего 10 очков, а после финиша её гонщики Карлос Сайнс и Шарль Леклер жаловались на машину. Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл сравнил выступления Скудерии с попытками бегать на одной ноге.

Деймон Хилл: «В каком-то смысле мы видим забавный сезон, поскольку существует довольно большое расхождение между формой команды на одной трассе и её же формой на другой. Все ломают головы, почему они быстры на одной трассе, но теряют на другой. Все, кроме Red Bull – они добиваются результатов на любых трассах.

Мы не можем посмотреть на результаты команд в Барселоне и спроецировать их на оставшиеся этапы сезона, поскольку в Канаде трасса с другими характеристиками, как и в Сильверстоуне, и на этих этапах мы увидим другую расстановку сил.

Что можно сказать о Ferrari? Когда один из их гонщиков наверху, то второй внизу. Такое ощущение, словно они всё время бегут на одной ноге. Складывается впечатление, что у Ferrari постоянные проблемы».