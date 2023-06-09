FIA ищет поставщика двигателей для Формулы 3

FIA опубликовала приглашение к участию в тендере на поставку двигателей для Формулы 3 в сезонах 2025-2027 годов.

На данный момент поставщиком силовых установок для Формулы 3 является компания Mecachrome. Это атмосферные шестицилиндровые двигатели объёмом 3,4-литра мощностью 380 л.с. Текущие моторы используются с 2019 года.

Мощность новых двигателей должна возрасти до 399 л.с. В первый сезон они должны работать на смеси топлива, которое на 55% является экологически чистым, с дальнейшим переходом на 100% экологически чистое топливо в 2026 году. Ресурс двигателя должен составлять более 10 тысяч километров, поскольку в 2025 году в Формуле 3 планируется календарь из 10 этапов и 9 дней тестов.

В FIA не уточнили, каким должен быть новый двигатель – атмосферным или турбированным, должен ли он включать систему push-to-pass, и каким должен обладать объёмом. Этот параметр является ключевым, так как от него зависит размер шасси и колёсной базы.