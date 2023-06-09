FIA WEC: Утверждён календарь сезона 2024 года

Всемирный совет FIA электронным голосованием утвердил календарь сезона 2024 года чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA WEC.

Двенадцатый по счёту сезон гоночной серии включается восемь стран на четырёх континентах. Трасса Лосаил в Катаре примет пролог и первый этап сезона «1812 километров Катара», названный в честь праздника национального дня Катара.

Затем в чемпионате пройдёт серия европейских этапов в Имоле, Спа и Франции, которые завершит марафон «24 часа Ле-Мана» 15-16 июня. После участники FIA WEC по очереди посетят Сан-Паулу, Остин, Фудзи и Бахрейн, где 2 ноября на трассе Сахир завершится сезон.

Мохаммед бен Сулайем, президент FIA: «Всегда приятно видеть развитие чемпионатов под эгидой FIA. Объявление календаря сезона 2024 года FIA WEC – ещё одно позитивное событие для серии.

В следующем году не только вырастет число гонок, но, что более важно, в календаре появится большее географическое разнообразие, что сделает чемпионат доступным для людей.

Расширение календаря совпадает с ростом авторитета FIA и премьерного класса Hypercar, что стало возможным благодаря совместной реформе FIA и ACO, которая привлекла новых производителей».

Календарь FIA WEC на сезон 2024 года

Дата Этап Место проведения 24/02-25/02 Пролог Лосаил, Катар 02/03 1812 километров Катара Лосаил, Катар 21/04 6 часов Имолы Имола, Италия 11/05 6 часов Спа Спа, Бельгия 15/06-16/06 24 часа Ле-Мана Ле-Ман, Франция 14/07 6 часов Сан-Паулу Интерлагос, Бразилия 01/09 6 часов Остина Остин, Техас 15/09 6 часов Фудзи Фудзи, Япония 02/11 8 часов Бахрейна Сахир, Бахрейн