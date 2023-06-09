Хельмут Марко: Месту Переса ничего не угрожает

Невыразительные выступления Серхио Переса в последнее время и призыв Хельмута Марко к мексиканскому гонщику перестать мечтать о титуле, привели к слухам о возможном увольнении Переса из Red Bull Racing после завершения сезона. Однако Марко поспешил всех успокоить и заверил, что месту Серхио в команде ничего не угрожает.

«Всё это чепуха, – ответил Хельмут Марко на предположения, что в команде хотят отказаться от сотрудничества с Пересом. – Месту Серхио в команде никогда ничего не угрожало и не угрожает сейчас.

Он – важный элемент в достижении целей, которые мы ставим перед собой на этот год. Мы хотим занять первое и второе место в личном зачёте и как можно раньше гарантировать победу в Кубке конструкторов.

После довольно слабых выступлений в Майами и Монако я напомнил Серхио, что он должен сосредоточиться на своей работе. Он не использовал возможности, которые у него были. Серхио выступает в одной команде с очень сильным соперником, которого очень сложно опередить. Не только ему это сложно сделать, но и любому другому гонщику.

Именно поэтому Серхио нужно сосредоточиться на себе и не пытаться отчаянно опередить Макса. Он должен быть рядом, когда у Макса дела идут не лучшим образом. Хорошая гонка Серхио после неудачной квалификации в Барселоне стала первым шагом в правильном направлении».