Ле-Ман: Гипекар Ferrari стартует с поула

В субботу на французском кольце Сартэ стартует марафон «24 часа Ле-Мана» – в 2023 году легендарная гонка празднует столетие, что, конечно, обеспечивает ей особое внимание публики.

Но главный фактор, который поддерживает зрительский интерес на максимально высоком уровне – это самое большое за долгие годы число сильных заводских команд. Достаточно сказать, что впервые за 50 лет в Ле-Мане в самой мощной и престижной категории участвуют заводские спортпрототипы Ferrari 499P.

И не просто участвуют, а стартуют с поула: в четверг вечером прошла финальная квалификационная сессия, так называемый, «Гиперпоул», и лучшее время показал итальянский гонщик Ferrari Антонио Фуоко, выступающий в составе экипажа №50. Он проехал круг за 3:22.982. Второй гиперкар Ferrari начнёт гонку со второй позиции – Алессандро Пьер Гвиди, напарник Фуоко, уступил ему меньше восьми десятых. Таким образом, весь первый ряд в Ле-Мане заняли ярко-красные спортпрототипы Ferrari.

В квалификации они оказались способны на более высокие скорости, чем фавориты гонки, машины заводской команды Toyota.

Без драматичных эпизодов не обошлось: во время получасового финала квалификации загорелся гиперкар Cadillac V-Series.R команды Chip Ganassi Racing. Это произошло, когда пилотировавший его Себастьен Бурдэ показал третье время сессии. К счастью, француз не пострадал, а заезды, разумеется, тут же были остановлены красными флагами.

Время Бурдэ было аннулировано, а когда заезды возобновились, на третью строчку протокола сначала поднялся Камуи Кобаяши, гонщик Toyota, но затем его опередил Брендон Хартли, его напарник, а под конец сессии и Фелипе Наср, гонщик Porsche Penske.

В классе LMP2 быстрее всех был француз Поль-Лу Шатен из команды IDEC Sport, но всего 0,122 ему проиграл Пьетро Фиттипальди за рулём спортпрототипа Jota.

В категории GTE-Am лучшее время показал американец Бен Китинг, пилотирующий спорткар Chevrolet Corvette C8.R заводской команды Corvette Racing, опередивший ближайшего соперника более чем на полторы секунды.

При этом надо отметить, что выступающий вне зачёта экипаж команды Hendrick Motorsports, в состав которого входит Дженсон Баттон, проезжал круги в квалификации на специально адаптированной для Ле-Мана машине NASCAR на несколько секунд быстрее, чем самые быстрые гонщики класса GTE-Am.

Впрочем, поул в Ле-Мане имеет больше символическое, чем практическое значение, поскольку успех в 24-часовом марафоне зависит не от скорости на одном быстром круге, а от стабильности и надёжности на протяжении всей гонки.