Ле-Ман: В Alpine представили гиперкар класса LMDh

В преддверии старта «24 часов Ле-Мана» Alpine, спортивное подразделение французского концерна Renault, представило новейший гиперкар класса LMDh, который дебютирует на трассах чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) в 2024 году.

«В следующем сезоне мы с огромной радостью пополним ряды участников категории Hypercar и будем бороться за высокие результаты с соперниками, которые в WEC сейчас очень сильны, – прокомментировала пресс-служба Alpine Racing в социальных сетях, обнародовав несколько изображений новинки. – Наша машина – продукт тесного сотрудничества команд Alpine и Oreca, этот прототип прокладывает путь к совершенству в области автомобилестроения и к успехам в спорте».

Спортпрототип Alpine получил индекс A424_β, и это первая попытка французской компании создать машину такого класса. В 2021-2022 гг. заводские гонщики Renault выступали в WEC на старых спортпрототипах Оreca LMP1, переименованных в Alpine A480, а в этот уик-энд Alpine Elf Team выставит на старт в Ле-Мане две машины класса LMP2.

Но в 2024-м Renault вернётся в высшую категорию WEC.

«Сегодня мы представляем Alpine A424_β, наш первенец класса Hypercar, созданный для того, чтобы начиная со следующего года бросить вызов сильнейшим, – заявил Лоран Росси, исполнительный директор Alpine. – В соответствии с нашими ценностями новый спортпрототип символизирует устремлённость нашего бренда в будущее.

Машина выглядит быстрой, элегантной и узнаваемой благодаря своему характерному дизайну. Стараниями наших конструкторов и нашим инвестициям в этот проект Alpine A424_β символизирует наше настоящее и будущее».

В 2024 году Alpine присоединится к таким производителям, как Toyota, Ferrari, Peugeot, Cadillac и Porsche в высшей категории WEC, где в следующем году также дебютируют заводские команды BMW и Lamborghini.

Первые тесты спортпрототипа Alpine запланированы на конец июля, они пройдут во Франции на трассе Лёрси-Леви, расположенной в центральной части страны в трёх часах езды от Парижа.