Пьер Гасли: Ключевая задача – добиться стабильности

В очередной своей колонке на официальном сайте чемпионата гонщик Alpine F1 Пьер Гасли подвёл неоднозначные для него итоги Гран При Монако и Испании.

Всем привет, последние несколько недель складывались довольно суетно, ведь гонки в Монако и Испании прошли встык, к тому же в этот период происходило много всяких событий как на трассах, так и за их пределами. Поделюсь воспоминаниями о некоторых из них…

Начну с того, что эти две гонки оставили неоднозначное впечатление. Прежде всего я очень рад за команду и за Эстебана, которому удалось подняться на подиум в Монако. Это лишь говорит о том, что когда мы всё делаем правильно, учитываем все нюансы, и к тому же нам везёт, то у нас получается использовать все эти возможности и добиваться высоких результатов.

Конечно, итоги той гонки были несколько омрачены из-за моего настроения, которое было не лучшим, ведь я знаю, что мог финишировать выше 7-го места. К сожалению, так сложились обстоятельства, что это мне не удалось, поэтому ощущение были неоднозначные.

В той гонке надо было проявлять терпение и постараться в максимальной степени использовать фактор дождя, начавшегося за 10 кругов до финиша. Мы знаем, что успех зависел от наших действий, и я знаю, что могу его добиваться, поэтому не сомневаюсь, что у нас ещё будут возможности побороться за подиум.

В Испании я тоже мог выступить получше. В квалификации я показал 4-й результат, но из-за штрафов стартовал с 10-й позиции, а на первом же круге откатился на 14-ю, и это было болезненно. Думаю, что в квалификации всему виной неудачное стечение обстоятельств, но пришлось принять штрафы и провести гонку с теми картами, что реально были у нас на руках.

Когда стартуешь из середины поля, то вероятность происшествий всегда выше, и во 2-м повороте Серхио Перес выдавил меня с трассы на гравийную обочину, после чего мне всю гонку пришлось отыгрываться. Думаю, мы проявили упорство и в итоге смогли заработать очки.

Упорные усилия окупаются

Хорошие новости в том, что машина Alpine способна на высокие скорости, у неё есть потенциал, и мы вполне можем соперничать со всеми топ-командами за исключением Red Bull Racing.

Мы видим, что в результатах, которые Mercedes, Aston Martin и Ferrari показывают в квалификациях и гонках, есть разброс, и на каждом этапе расстановка сил несколько меняется. В настоящий момент в этой группе мы последние, но чтобы претендовать на более высокие позиции, необходимо научиться выступать стабильно – сейчас это ключевая задача.

Позади слишком много гонок, в которых я показывал неплохую скорость, однако не добивался результатов, которые бы это подтверждали. Австралия, Монако и Испания – те примеры, которые сразу приходят в голову, и вместе с командой мы сейчас работаем, стараясь добиваться улучшений, в том числе в мелочах, и более эффективно справляться с делом.

Именно поэтому меня не покидает чувство уверенности, ведь я знаю, что у нас есть все составляющие успеха, но надо научиться их правильно комбинировать.

В общем, на трассах идёт напряжённая борьба, и так будет ещё пару месяцев, ведь впереди Гран При Канады, а потом следующая серия европейских гонок. Очень важно уметь отключаться от всего этого шума-гама, характерного для паддока Формулы 1, и позволять себе хотя бы немного перевести дух.

Например, я побывал на Каннском кинофестивале, и это был совершенно замечательный опыт. Быть на красной ковровой дорожке вместе со звёздами первой величины – высокая честь, и я надолго запомню эти впечатления. Такая возможность выпадает нечасто, поэтому я стараюсь получить удовольствие, когда позволяет время.

Но теперь я вновь приступил к тренировкам, занимаюсь в зале и работаю на симуляторе, готовясь очередному путешествию в Северную Америку – в данном случае, в Канаду. Настроение у меня неплохое, и я решительно настроен в полной мере использовать потенциал машины, чтобы показать как можно более высокий результат.