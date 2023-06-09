Пиастри и Палоу отработали на тестах в Венгрии

На этой неделе команда McLaren проводит трёхдневные частные тесты на Хунграроринге, венгерском автодроме, который в конце июля примет 11-й этап чемпионата мира.

В тестах участвуют три гонщика McLaren, у которых разный статус: Оскар Пиастри входит в основной состав команды, выступающей в Формуле 1, Алекс Палоу – её резервный пилот, но при этом он выступает в американской серии IndyCar он выступает за Chip Ganassi Racing, причём сейчас лидирует в личном зачёте.

Австралиец пилотировал MCL35M, машину 2021 года, в среду, вчера его сменил Палоу, а сегодня за руль сядет 36-летний Оливер Тёрви, один из тест-пилотов, много лет сотрудничающий с командой из Уокинга.

Никаких подробностей о ходе тестов в McLaren не сообщают, например, о вчерашнем тестовом дне, проведённом испанским гонщиком, в социальных сетях появился лишь короткий комментарий: «Улыбка на лице человека, получившего возможность провести за рулём машины Формулы 1 ещё несколько часов. Отличная работа в Будапеште, Алекс Палоу!»