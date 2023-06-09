Слухи: Гонки в Спа и Зандфорте будут чередоваться

Начиная со следующего сезона Гран При Бельгии и Гран При Нидерландов будут чередоваться между собой и проходить раз в два года.

Бельгийское издание Le Soir со ссылкой на свои источники сообщает, что организаторы этапов ведут переговоры с Liberty Media о новых контрактах и близки к заключению соглашений. Предполагается, что в 2024-м состоится Гран При Бельгии, в 2025-м пройдёт Гран При Нидерландов, и в будущем этапы продолжат чередоваться.

Такая схема позволит трассе в Спа по-прежнему принимать этапы Формулы 1, а организаторам этапа в Зандфорте позволит сократить расходы, которые достаточно велики, несмотря на повышенный интерес местных болельщиков к гонке благодаря успехам Макса Ферстаппена.

Однако у другого бельгийского источника, информационного агентства RTBF иная информация. По их сведениям, переговоры между представителями Спа и руководителем Формулы 1 Стефано Доменикали находятся в продвинутой фазе, но «в настоящее время нет никаких оснований предполагать, что гонка в Бельгии будет чередоваться с другим Гран При».

В Зандфорте пока не прокомментировали слухи. Мы продолжим следить за развитием ситуации.