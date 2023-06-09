В Alfa Romeo берут пример с Aston Martin

После невыразительного выступления в 2022 году, когда у команды были проблемы с попаданием в первую десятку, в 2023-м Aston Martin регулярно зарабатывает очки, а её гонщик Фернандо Алонсо поднимается на подиум.

Алессандро Алунни Брави, управляющий директор Sauber Group и представитель команды Alfa Romeo, рассказал, что пример коллег из Сильверстоуна вдохновляет и показывает, что при правильном подходе можно добиться результата.

«Aston Martin – пример для всех в Формуле 1, не только для нас, – говорит Алессандро Алунни Брави. – Они инвестировали значительные средства в инфраструктуру команды и квалифицированный персонал, смогли выбрать правильный путь технического развития. Мы должны следовать их примеру.

Их успехи дают надежду нашим сотрудникам, показывая, что благодаря работе, инвестициям и правильным решениям, мы тоже сможем прибавить и в будущем бороться за более высокие позиции.

Разумеется, на это потребуется время и максимальная отдача каждого сотрудника, но мы хотим пройти тот же путь, который прошли в Aston Martin.

Меня не удивляют их результаты. Не следует забывать, что они построили проект на основе очень сильного коллектива Force India/Racing Point, когда команда несмотря на ограниченный бюджет занимала четвёртые-пятые места в Кубке конструкторов.

У них уже была основа для работы, к которой они добавили инвестиции и гонщика уровня Фернандо Алонсо. В Aston Martin приняли верные решения, и мы следуем такому же плану.

Разумеется, потребуется время. Мы начали свой путь как Sauber, если хотите как Alfa Romeo, в 2017 году с десятого места в Кубке конструкторов. В прошлом году мы уже были шестыми».