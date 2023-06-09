В Sauber высоко оценили Фернандо Алонсо

В 2026 году команда Sauber, которая сейчас выступает под маркой Alfa Romeo, перейдёт на силовые установки Audi, став заводской командой немецкого автопроизводителя. В прессе уже обсуждают возможных кандидатов на место в Sauber-Audi, и Карлосу Сайнсу даже пришлось опровергать слухи о своём переходе в Хинвил.

На этот раз с подачи управляющего директора Sauber Group Алессандро Алунни Брави пресса обратила внимание на Фернандо Алонсо, назвав его в числе кандидатов на место в команде.

«Я готов подписать контракт с Фернандо, даже когда ему будет 45 лет или больше, – говорит Алессандро Алунни Брави. – Я хорошо узнал его в McLaren, когда был менеджером Стоффеля Вандорна. Я из первых рук день за днём видел его работу и могу сказать, что у Фернандо огромные способности и он полностью отдаётся делу.

Алонсо – чемпион. Невозможно выиграть два титула в Формуле 1, не обладая определёнными качествами. Мне приятно смотреть на его выступления.

Я доволен нашими нынешними гонщиками, но не могу не признать, что Фернандо – один их лучших гонщиков Формулы 1».