WEC: В 2026-м Toyota перейдёт на водородные двигатели

Toyota Gazoo Racing, гоночное подразделение японского автогиганта, представило в Ле-Мане спортпрототип с водородной силовой установкой, названный GR H2 Racing Concept.

В Японии спорткары Toyota GR Corolla H2 Concept с такими двигателями уже участвуют в Super Taikyu Series – это национальный чемпионат по гонкам на выносливость. Но в 2026-м силовые установки, работающие на водороде, должны появиться и на спортпрототипах, созданных для WEC.

В пятницу такая машина была впервые показана прессе и публике, а завтра она должна сделать символический круг по кольцу Сартэ, причём пилотировать её будет сам Акио Тоёда, 67-летний президент корпорации Toyota.

«Один из главных плюсов водородного топлива по сравнению с бензиновым состоит в том, что оно очень лёгкое, а это, как мы знаем, одно из важнейших преимуществ, которых стремятся добиться создатели гоночных машин, – сказал он. – На самом деле пару недель назад на Corolla, заправленной жидким водородом, я выступал в 24-часовой гонке Super TEC на автодроме Fuji Speedway. И мы не только успешно добрались до финиша, но и многому научились.

Моя личная цель состоит в том, чтобы добиться углеродной нейтральности в автоспорте, и чтобы при этом не пострадали такие аспекты как скорость или зрелищность. Мы бы не стали инвестировать в водородную технологию, если бы я не считал, что благодаря ей мы сможем добиться побед. Я хочу сказать, что у меня тоже есть свои приоритеты.

Очень хочу, чтобы наши соперники тоже задумались о переходе на водородные технологии – и не просто потому, что это пойдёт на пользу экологии, но и потому, что это интересно.

Мы благодарны автоклубу ACO и автодрому в Ле-Мане за уникальную возможность поделиться со всем миром результатами наших усилий, мы уже предвкушаем, что в будущем наша новая машина GR H2 будет соревноваться в Ле-Мане в новой водородной категории».

Технические характеристики водородного концепт-кара Toyota представлены скудно, пока лишь известно, что он оснащён водородной силовой установкой и гибридной системой.