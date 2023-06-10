Баттон: Наша машина станет любимицей болельщиков

В этот уик-энд Дженсон Баттон выйдет на старт в Ле-Мане и во второй раз в своей долгой спортивной карьере попытается разгадать секреты легендарной трассы, которая покоряется далеко не всем.

Первая попытка чемпиону мира 2009 года не удалась: пять лет назад в составе российской команды SMP Racing Дженсон дебютировал в «24 часах Ле-Мана», но двигатель на машине BR1 отказал, когда до финиша оставалось меньше часа.

Сейчас Баттон участвует в другом проекте, но тоже весьма необычном, если не сказать экзотическом: вместе с Джимми Джонсоном и Майком Рокенфеллером ему предстоит пилотировать на кольце Сартэ Chevrolet Camaro ZL1, машину NASCAR, силами команды Hendrick Motorsports адаптированную с учётом требований суточного марафона и особенностей этой трассы.

Правда, в традициях американских гонок сток-каров, на ней нет дверей, поэтому пилоты должны забираться внутрь через окно, и соответственно таким же образом оттуда вылезать на пит-стопах.

Вес машины снижен до 1342 кг, и у неё карбоновые тормоза производства AP Racing. Поскольку у этого Camaro ZL1 более эффективные передний спойлер и задний диффузор, то общая длина увеличилась на 50 мм. Задней спойлер тоже стал шире, иным стало днище и даже заднее стекло.

Однако эксперты отмечают, что по уровню прижима машина всё равно очень заметно уступает спорткарам Porsche, Ferrari и Corvette, однако у неё очень мощный двигатель, развивающий без малого 800 л.с. Так что если этот монстр и будет проигрывать заводским машинам GT в поворотах, то сможет компенсировать за счёт прыти на длинных прямых. Но вопрос в том, как сток-кар поведёт себя под дождём, ведь в Ле-Мане погода может быть любой. Кстати, прогноз на уик-энд пророчит ливни и грозы.

Пожалуй, одно из главных отличий по сравнению со стандартной техникой NASCAR в том, что на этом Camaro ZL1 не ручная коробка передач, а современная трансмиссия Xtrac с подрулевыми переключателями. Также стоит добавить, что компания Goodyear разработала для Ле-Мана и специальные слики, и резину для дождливой погоды. Кроме того, на машине установлен топливный бак увеличенного размера, вмещающий 120 литров биотоплива Total Excellium Racing 100, сертифицированного автоклубом ACO, организатором гонки.

И хотя машина под №24 участвует в гонке вне зачёта, в отдельной «инновационной» категории, это никак не влияет на энтузиазм Дженсона и его напарников.

«Эта безумная идея пришла в голову кому-то в NASCAR, что надо отправиться в ЛеМан и принять участие в 24-часовой гонке, чтобы состязаться со спортпрототипами и машинами класса GTE, – рассказал Баттон. – В общем, я стал одним из гонщиков этого проекта вместе с Джимми и Майком, они оба мои очень хорошие друзья.

Джимми выиграл семь титулов в NASCAR, Майк по прозвищу «Роки», побеждал в DTM и в Ле-Мане, так что у нас отличный состав. Наша машина усовершенствована, на ней больше элементов аэродинамики, чтобы немного повысить уровень прижимной силы, более мощный двигатель, и при этом она стала легче. В общем, пилотировать её в Ле-Мане – совершенно сумасшедшая затея!

Кроме того, она такая громкая из-за того, что выхлопные трубы выведены по сторонам, так что, полагаю, она станет любимицей болельщиков.

Мы участвуем в этой гонке не ради победы, а ради того, чтобы доехать до финиша и соперничать на равных с машинами класса GT. Думаю, нам это по силам.

А если вы хотите получить представление о том, что это такое, пилотировать нашу машину, то вот видеозапись ночной тренировки в Ле-Мане, да ещё и с полным пит-стопом!»