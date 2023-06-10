Хорнер: Aston Martin невыгодно быть клиентской командой

Хотя в Испании Aston Martin уступила Mercedes вторую строчку в Кубке конструкторов, сложно не признать, что эта команда становится реальной силой и вскоре всерьёз будет претендовать на победы. Пять подиумов Фернандо Алонсо в первых семи Гран При сезона – лучшее тому подтверждение.

В Сильверстоуне команда только что переехала на новую современную базу, где под одной крышей объединены все её подразделения, а новейшая аэродинамическая труба должна вступить в строй в следующем году.

Наконец, в 2026-м Aston Martin станет приоритетным клиентом японской корпорации Honda, которая будет поставлять ей двигатели. В настоящее время команда использует силовые установки и трансмиссии производства Mercedes.

«Они получат конкурентоспособный двигатель, хотя у них и сейчас конкурентоспособные двигатели, – считает Кристиан Хорнер, руководитель команды Red Bull Racing, которая продолжит сотрудничать с Honda до 2025 года включительно. – Вероятно, они станут более независимыми, поскольку сейчас, полагаю, архитектуру шасси им диктует другая команда.

Но в условиях ограниченных бюджетов это обходится очень дорого, за компоненты, которые им поставляются, надо платить высокие налоги, поэтому оставаться в статусе клиентской команды для Aston Martin невыгодно с финансовой точки зрения.

Хорошо, что Honda продолжит свою программу в Формуле 1. Понятно, что они сделали поворот на 180 градусов в своей политике по сравнению с тем, что было полтора или два года назад. Думаю, их решение уйти из чемпионата во многом вынудило нас принять меры, которые обеспечат нам долгосрочную перспективу, и мы уже не будем зависеть от производителя двигателей.

Мы инвестировали в создание моторостроительного подразделения Red Bull Powertrains, чтобы самим отвечать за своё будущее. Эту сложнейшую задачу необходимо решить к 2026 году, но нам очень интересно этим заниматься, и в перспективе это окупится».