Ландо Норрису советуют присмотреться к Alpine

Ландо Норрис неоднократно говорил, что не жалеет о своём решении подписать многолетний контракт с McLaren, который истекает в конце 2025 года. Однако британскому гонщику поступают советы присмотреться к альтернативным вариантам.

Комментатор и журналист Питер Уиндзор на своём YouTube-канале высказал мнение, что после завершения действующего контракта Ландо может сменить команду.

«Думаю, существует небольшая вероятность, что Ландо перейдёт в Alpine, – говорит Уиндзор. – Ему нужно подождать ещё год, но у Alpine дела идут не плохо, и за ними стоит серьёзная поддержка.

Я всё это говорю только потому, что пытаюсь понять, какие ещё варианты есть у Ландо. И переход в Alpine может быть интересным. Сейчас им не просто, но это достаточно хорошая команда».

При этом Уиндзор усомнился, что Норрис перейдёт в Red Bull Racing, пока в команде выступает Макс Ферстаппен: «Я уверен, что Ландо не хочет быть вторым номером при Максе, но, полагаю, что на данной стадии карьеры он размышляет о выступлениях за Red Bull и думает только о том, как классно пилотировать их машину.

Но задумывается ли он об остальных аспектах, связанных с выступлением за Red Bull? Как он собирается опередить Макса Ферстаппена, и что произойдёт, если Ландо окажется просто хорошим вторым номером? Я бы не исключал такой вариант».