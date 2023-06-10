Ле-Ман: Дождь спутал все карты

За первые три часа юбилейного марафона в Ле-Мане на лидирующей позиции побывали машины Ferrari, Toyota, Cadillac, Porsche, а когда над кольцом Сартэ окончательно сгустились тучи, и оттуда пролился давно обещанный ливень, вперёд вышел полноприводный гиперкар Peugeot 9X8 заводской команды французского концерна.

Это произошло уже на четвёртом часу марафона, и гонку возглавил экипаж №94 во время смены Густаво Менезеса.

«На этапе в Спа на мокрой трассе мы видели, что наша машина неплохо справляется с такими условиями, – прокомментировал его напарник, Лоик Дюваль. – Там обе наши машины ехали в первой тройке. А сейчас важно действовать чётко и продуманно, стараться избегать ошибок и спокойно продолжать гонку.

На сухой трассе нам, конечно, не хватает темпа, но мы не так уж много уступаем лидерам, и, конечно, приятно, что мы вышли в лидеры, хотя в первые часы довольно сильно отставали. Впрочем, гонка будет продолжаться ещё долго».

Ливень хлынул не то чтобы неожиданно, но сразу с такой силой, что отдельные участки трассы оказались полностью залиты водой, хотя машины были ещё на сликах. Аквапланирование застало врасплох одну из машин Cadillac, когда за рулём был Скотт Диксон, Glickenhaus SCG 007, которую в тот момент пилотировал Эстебан Гутьеррес, спортпрототип LMP2 команды WRT Фердинада Габсбурга. Все они, а также опытнейший Ян Магнуссен, совершив пируэты на трассе, оказались на обочинах, потеряли по несколько позиций, но смогли продолжить движение. Правда, отец гонщика Haas F1, выступающий в Ле-Мане за польскую команду Europol, выставившую на старт две машины в классе LMP2, вынужден был вернуться в боксы.

Все эти многочисленные происшествия вызывали появление жёлтых флагов, но под конец четвёртого часа, когда дождь прекратился и воды на асфальте было явно меньше, второй экипаж Peugout решил рискнуть. Машину №93 в этот момент пилотировал Жан-Эрик Вернь – он выехал на трассу на сликах, и всё закончилось вылетом в гравий. Как тут не вспомнить слова его напарника, Лоика Дюваля, о том, что сейчас важнее всего избегать ошибок.

Чтобы эвакуировать застрявший гиперкар, пришлось выпустить на трассу автомобиль безопасности.

Перед рестартом продолжал лидировать Менезес, за ним ехал гонщик Porsche Кевин Эстре, на третьей позиции был экипаж Toyota №7 – машину вёл Хосе-Мария Лопес, следом держался его напарник Брендон Хартли, пилотировавший машину №8, а замыкал первую пятёрку ещё один гиперкар Porsche.

Лучшим из Ferrari был экипаж №50 с Мигелем Молиной за рулём, ехавший на 8 позиции.

В категории LMP2 лидировали два экипажа Alpine Elf Team, заводской команды Renault, а вот в классе LMGTE Am на этой стадии гонки впереди был женский экипаж команды Aron Dames на Porsche 911 RSR-19.