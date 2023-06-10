Ле-Ман: После двух часов гонки лидируют экипажи Porsche

Дождь, который собирался перед стартом гонки, так и не пошёл, поэтому на трассе почти сразу началась довольно острая борьба.

Вскоре после рестарта Майк Конвей опередил Никласа Нильсена, и гонку возглавили два гиперкара Toyota, оттеснив обе Ferrari на 3-ю и 4-ю. позиции.

На пятую позицию, опередив Лоренса Вантура, своего напарника по команде Porsche Penske, пробился Фелипе Наср. Следом за ними ехал ещё один гиперкар Porsche 963, его пилотировал Майкл Кристенсен, оставивший позади Cadillac Эрла Бамбера. А того уже догонял Пол ди Реста на Peugeot.

Под конец первого часа Никлас Нильсен поехал на свой первый пит-стоп, зато Джеймс Каладо опередил Конвея и вышел на вторую позицию. А в начале второго часа британца атаковал Наср и провёл успешный обгон! Теперь в первой тройке ехали три гиперкара разных команд – Toyota, Ferrari и Porsche.

А когда обе Toyota отправились на пит-стоп, Ferrari Джеймса Каладо возглавила гонку. Но после того, когда в боксах побывали все машины лидирующей группы, вперёд вновь вышел Нильсен, за ним ехал Cadillac Себастьена Бурдэ, а его тёзка Буэми на Toyota пока держался третьим.

Позади первой тройки шла довольно острая борьба между Джеймсом Каладо, гонщиком Ferrari, и Эрлом Бамбером, пилотом Cadillac. Он пытался атаковать Джеймса, но тот довольно жёстко отбивался.

Чем бы закончилась их борьба, осталось не до конца ясно, потому что на трассе после очередной аварии появились жёлтые флаги – машину в повороте Dunlop серьёзно разбил Родриго Салес, гонщик команды Nielsen Racing.

В Ferrari решили воспользоваться ситуацией и позвали Нильсена на внеплановый пит-стоп, поэтому в лидеры вернулся Себастьен Буэми. В семи секундах позади него ехал Каладо, пилот второго гиперкара итальянской команды.

Но тут на разных участках трассы произошли ещё две аварии: была разбита одна из Ferrari класса GT команды AF Corse, которую пилотировал дебютант Ле-Мана, бельгиец Улисс де Поу, а также после жёсткого контакта с ограждением выбыл из борьбы спортпрототип LMP2 канадской команды Tower Motorsports.

Было понятно, что ремонт барьеров и эвакуация разбитой техники затянется, и жёлтые флаги – это надолго, поэтому в группе лидров продолжились пит-стопы, что привело к очередным перестановкам. Ближе к концу второго часа гонки лидировал Cadillac Бамбера, вторым ехал гиперкар Porsche, который пилотировал Кристенсен, следом держался его напарник Фелипе Наср, лучший экипаж Toyota был пока четвёртым, а замыкала первую пятёрку машина Антониу Феликса да Кошты, ещё одного гонщика Porsche.

Впрочем, в самом начале третьего часа жёлтые флаги убрали, Бамбер поехал на плановый пит-стоп, поэтому гонку возглавили два гиперкара Porsche. Хотя, конечно, было понятно, что это ненадолго…