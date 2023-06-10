Пьер Гасли: Мне нужно ещё время, чтобы понять машину

После семи гонок сезона Пьер Гасли десять очков уступает в личном зачёте напарнику по команде Эстебану Окону. Французский гонщик рассказал, что пока не до конца освоился за рулём Alpine A523, поэтому и проигрывает Эстебану.

Пьер Гасли: «Я не хочу вдаваться в подробности, но по сравнению с машинами, которые я пилотировал в прошлые годы, у Alpine отличается рулевое управление, работа двигателя, работа коробки передач, процедура накопления энергии и концепция шасси в целом.

Со стороны кажется, что все машины Формулы 1 одинаковые – так говорят даже мои друзья. Но стоит только сесть за руль другой машины, то сразу понимаешь, насколько они разные. Для меня отличия в технике очень большие.

Я не думаю, что это как-то ограничивает мой потенциал. Просто мне нужно время, чтобы обновить ориентиры. Над этим я и работаю с командой, чтобы лучше понимать машину и найти ответы на вопросы, которые мне необходимы во время пилотирования. Мы во многом прибавляем с каждой гонкой, и команда всё лучше понимает мой стиль пилотирования. Но на это нужно больше времени».