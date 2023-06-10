Расселл: Проблема раскачки по-прежнему остаётся

В прошлом году, когда Формула 1 перешла на машины нового поколения, в которых используется так называемый «граунд-эффект», большинство команд столкнулись в проблемой вертикальной раскачки шасси на высоких скоростях.

У кого-то она проявлялась в большей степени, у кого-то – в меньшей, но постепенно с ней справились, однако это не значит, что она полностью осталась в прошлом.

«Я бы сказал, что на прямых раскачки больше нет. Но когда дорожный просвет совсем небольшой, и днище машины очень близко к поверхности трассы, она всё-таки проявляется, – рассказал гонщик Mercedes Джордж Расселл. – Мы выжимаем из этих машин всё, до предела, и не собираемся увеличивать дорожный просвет на 20 мм только для того, чтобы избежать раскачки, потом что темп сразу снизится секунды на две.

В Канаде, вероятно, такой проблемы не будет, поскольку повороты там медленные, но не исключено, что подобные сложности мы увидим вновь, когда приедем на такие трассы, как Сильверстоун и Сузука.

К сожалению, проблема по-прежнему остаётся, хотя мы перешли на этот технический регламент уже полтора года назад, однако у многих гонщиков по-прежнему есть трудности. Некоторые говорят, что регламент надо бы скорректировать, другие, у кого такой проблемы нет, с этим не согласны.

Разумеется, у тех, кто пилотирует две самые быстрые машины, нет особых сложностей по сравнению с остальными. Однозначно, их дела идут лучше, чем у остальных, однако этот вопрос в компетенции Формулы 1 и FIA, они должны решить, что тут можно сделать».