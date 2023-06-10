Юбилейная гонка в Ле-Мане стартовала: в этом году 24-часовой марафон отмечает столетие, и, наверное, по-своему символично, что из первого ряда его начали два новейших спортпрототипа Ferrari 499P. Машины, построенные в Маранелло, побеждали на кольце Сарте 9 раз в абсолютной категории и 35 раз в отдельных классах.

Кстати, перед стартом в Ле-Мане был замечен Шарль Леклер, специально приехавший туда, чтобы поболеть за своих коллег из заводской команды AF Corse. Как пойдут их дела на марафонской дистанции, станет понятно по мере развития событий на трассе, но некоторые сложности начались уже на старте, поскольку погода начала портиться, на отдельных участках кольца уже накрапывал дождь.

Символическую отмашку французским триколором дал Леброн Джеймс, знаменитый американский баскетболист, и он же перед стартом прогревочного круга по-французски произнёс фразу Pilotes, démarrez vos moteurs! («Гонщики, заводите ваши моторы!»)

Острый момент возник уже в самых первых поворотах после старта: кто-то из гонщиков Toyota отчаянно дымил тормозами, и не исключено, что в группе лидеров между машинами были какие-то контакты. Но пока ничего серьёзного, и в начале круга Никлас Нильсен, гонщик Ferrari, сохранил лидерство.

Но уже на первом круге Джек Эйткен, гонщик Cadillac, вылетел с трассы в шикане Daytona, здорово разбив свой гиперкар с бортовым номером 311. Впрочем, ему удалось медленно вернуться в боксы, а на трассу выехал автомобиль безопасности.

Но ещё до этого Себастьен Буэми предпринял успешную атаку на лидирующую Ferrari и возглавил пелотон к явному удовольствию заводской команды Toyota и её болельщиков. Правда, почти сразу швейцарский гонщик начал жаловаться на проблемы – усилитель тормозов работал некорректно…

О том, как будет складываться юбилейная гонка в Ле-Мане, мы будем рассказывать по ходу следующих 24 часов.