В Канаде Риккардо дебютирует в качестве комментатора

В дни Гран При Канады Даниэль Риккардо дебютирует в качестве телекомментатора на американском канале ESPN. Вместе со штатным комментатором Уиллом Арнеттом он будет вести особую рубрику «Трибуна», в рамках которой предполагаются интервью с различными гостями и, конечно, весёлый рассказ о гонке.

«Это будет настоящая хохма! – пообещал Даниэль. – Как и следует ожидать, мы с Уиллом собираемся веселиться по ходу трансляции, но надеемся, что нам удастся создать ощущение, что вы смотрите Формулу 1 вместе с друзьями.

У нас будут замечательные гости, будем много смеяться, а если повезёт, то мы сможем ещё на шаг сократить дистанцию между болельщиками и нашим спортом, который я так люблю. Держись, Америка!»

В дни Гран При Канады пройдёт премьера этого шоу, а также этот же комментаторский дуэт отработает на осенних этапах в Остине и Лас-Вегасе.