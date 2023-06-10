В Ле-Мане уйдёт с молотка уникальная Ferrari

В этом году заводская команда Ferrari вернулась в высшую категорию гонок на выносливость, и два ярко-алых гиперкара 499P стартуют в Ле-Мане из первого ряда.

Но это не единственные машины, построенные в Маранелло, привлекающие в эти дни общее внимание. Аукционный дом RM Sotheby’s проводит в Ле-Мане аукцион, на который выставлена уникальная Ferrari 365 GTB/4 ‘Daytona’ Competizione, у которой очень интересная история.

В 1971 году в гонках на выносливость завершалась эра монструозных спортпрототипов с 5-литровыми двигателями, и 12 июня в последний раз на старт в Ле-Мане вышли машины Ferrari 512. Но победа тогда досталась не им, а Porsche 917, причём выиграл гонку не кто иной, как Хельмут Марко вместе с Гийсом ван Леннепом. Второе место занял экипаж на такой же машине, а две Ferrari 512 заняли 3-е и 4-е места.

Та Ferrari, которая выставлена на торги, финишировала пятой, хотя это не прототип, а спорткар с передним расположением двигателя. Но, конечно, не вполне обычный, поскольку машина прошла основательную заводскую подготовку.

По заказу команды North American Racing итальянские специалисты произвели целый ряд переделок, какие-то касались силового агрегата V12 объёмом 4,4 литра и трансмиссии, какие-то ходовой части, какие-то кузова. Пилотировали машину в Ле-Мане американцы Боб Гроссман и Луиджи Чинетти-младший, и она прекрасно себя показала, постепенно поднималась на более высокие позиции и в итоге финишировала пятой, хотя и проиграла победителям 83 круга.

Тем не менее, это был успех, и не случайно под конец гонки экипаж получил поздравительную телеграмму лично от Энцо Феррери.

Потом машина участвовала в различных американских гонках на выносливость, а затем в течение нескольких десятилетий оставалась по ту сторону Атлантики в частных коллекциях и только относительно недавно вернулась в Европу. В прошлом году её нынешний владелец решил полностью отреставрировать её и вернуть в оригинальное состояние, в котором она вышла на старт «24 часов Ле-Мана» в 1971-м.

Эта работа была успешно проделана в Италии, причём на складах в Маранелло даже нашлись какие-то оригинальные детали, выпущенные более полувека назад.

И вот теперь эта машина с номером шасси 12467 выставляется на торги. Ориентировочную цену называют только тем, кто проявляет к уникальной Ferrari серьёзный интерес, хотя можно не сомневаться, что новому владельцу предстоит отдать за неё семизначную сумму.