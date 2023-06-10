В Спа и Зандфорте опровергают слухи

Мы уже рассказывали о слухах в европейской прессе, согласно которым трассы Спа и Зандфорт со следующего сезона начнут поочерёдно принимать этапы Формулы 1 раз в два года. Однако промоутеры этих этапов довольно быстро отреагировали на подобные сообщения, заявив, что они не имеют ничего общего с действительностью.

«Это чистые спекуляции, и у меня есть только догадки, почему появились такие сообщения, – заявила промоутер этапа в Спа Ванесса Маэс бельгийскому телеканалу Sporza. – Возможно, это как-то связано с новостями о Южной Африке [об отказе о проведении этапа в Кьялами в 2024 году].

Только FOM сообщают информацию о календаре. Мы бы предпочли подписать многолетний контракт, как и раньше, но мы всегда будем рады тем условиям, которые нам предлагают.

В прошлом году мы доказали, что можем организовать Гран При по всем современным стандартам, и в качестве награды получили не только слова благодарности, но и контракт на этот год. Мы продолжаем ждать, что в FOM решат относительно продления соглашения».

Спортивный директор Гран При Нидерландов Ян Ламмерс добавил, что гонка в Зандфорте продолжит проходить каждый год: «Как и наших коллег из Франкоршам, нас удивили недавние слухи. Они взялись буквально из ниоткуда.

У нас по-прежнему есть контракт на 2023-й, 2024-й и 2025-й. Нам ещё предстоит провести много гонок в Зандфорте».