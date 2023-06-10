WEC: В 2024-м в чемпионате не будет класса LMP2

В FIA подтвердили, что со следующего года в чемпионате мира по гонкам на выносливость уже не будет категории LMP2, и в WEC останутся лишь два класса – Hypercar и LMGT3.

Разговоры об этом ходили давно, и организаторы чемпионата ещё полгода назад намекнули, что намерены отказаться от второго «подкласса» спортпрототипов.

Это связано с растущим интересом крупных автопроизводителей к категории гиперкаров, а также к новому классу LMGT3, который заменит GTE-Am. В любом случае, в большинстве гонок серии на стартовое поле допускается только 38 машин.

Но это не значит, что стареющие спортпрототипы Oreca 07 с двигателями Gibson будут списаны в утиль – они продолжат выступать в таких чемпионатах, как Европейский Ле-Ман (ELMS), в азиатской серии AsLMS и американской IMSA. Интересно, что эти машины продолжат выходить на старт в Ле-Мане: в ACO подтвердили, что для техники категории LMP2 будет зарезервировано 15 мест.