Алекс Палоу: О Формуле 1 мечтают все...

На этой неделе Алекс Палоу, лидер личного зачёта IndyCar, вернулся в Европу, но не только для того, чтобы поработать на тестах в Хунгароринге за рулём McLaren MCL35, машины 2021 года, о чём мы рассказывали.

Как пишет Gazzetta dello Sport, из Венгрии он отправился в Монцу, где в этот уик-энд проходит этап Еврокубка Ф3. Дело в том, что Рамон Палоу, отец Алекса – владелец команды Palou Motorsport, выступающей в этой молодёжной серии). Также в Монце Алекс пообщался со своим менеджером, Сальваторе Гандольфо, основателем компании Monaco Increase Management.

На вопрос о перспективах в Формуле 1, Алекс Палоу дал такой ответ: «О Формуле 1 мечтают все. Я готов перейти в чемпионат мира, но только если правильно сложатся условия. И кто знает, может быть, они сложатся ещё не скоро…»