Баттон: Трасса в Ле-Мане отлично подходит нашей машине

Дженсон Баттон во второй раз участвует в «24 часах Ле-Мана», и пока для него и для его напарников по команде Hendrick Motorsport всё складывается неплохо.

Напомним, что они проводят своего рода эксперимент и едут в Ле-Мане на американском сток-каре класса NASCAR, специально адаптированном под гонки на выносливость. Выступает экипаж №24 вне зачёта в особой «инновационной» категории, но фактически соперничает со спорткарами LMGTE Am.

На каких-то стадиях марафона их Chevrolet Camaro ZL1 даже лидировал, на каких-то ехал в первой тройке, но сейчас откатился в конец первой десятки, но не потому, что машине не хватает скорости, а из-за небольших технических проблем, которые пришлось устранять в боксах.

Впрочем, это были не единственные сложности, с которыми столкиваются Баттон, Майк Роккенфеллер и Джимми Джонсон, но успешно их преодолевают.

«Когда мы работали с этой машиной на тестах, на трассе вообще не было никакого трафика, – рассказал Дженсон в эфире телеканала Eurosport. – Другие машины мы впервые увидели только здесь, в Ле-Мане. Разбираться с трафиком непросто, потому что машина теряет часть прижимной силы, но всё-таки пилотировать очень весело.

Когда на высокой скорости мы проходим повороты Porsche, то приходится прикладывать немало усилий. У машины агрессивный характер, при этом она простая, и я бы сказал, что по ощущениям она очень «механическая». Пилотировать очень просто и интересно, она многое прощает гонщику, а на такой трассе это неплохо.

Правда, мне пришлось потратить какое-то время, чтобы адаптироваться к её большому весу, но теперь мне вполне комфортно за рулём, и эта трасса отлично подходит нашей машине.

Camaro очень быстрый на длинных прямых, но и со скоростными поворотами справляется очень неплохо, отличаясь стабильностью на торможениях. Механические сцепление с трассой тоже более-менее нормальное.

Здорово было сражаться с другими машинами GT, хотя я понимаю, что мы едем в своей категории. При результаты прохождения кругов у нас сравнимые или даже лучше, вот только пит-стопы занимают больше времени. И всё-таки наша команда проделала отличную работу, ведь надо было взять машину NASCAR и доработать её, адаптировав под гонки на выносливость. Всё это очень впечатляет!»