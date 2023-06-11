Даниил Квят: Мы по-прежнему в игре, а это главное

Позади семь с половиной часов марафона в Ле-Мане, и пока Ferrari продолжает лидировать. Гонку возглавляет Алессандро Пьер Гвиди, пилотирующий гиперкар 499P №51, причём он опережает машину Peugeot, которую пилотирует Нико Мюллер, на 50 секунд, а Toyota Камуи Кобаяши больше чем на минуту.

Но это в абсолютном зачёте, а что делается в классе LMP2?

В этой категории долго лидировала машина United Autosports, команды Зака Брауна: на 14-й позиции в абсолюте ехал Том Бломквист, гонщик экипажа №23. Когда в начале восьмого часа он свернул в боксы, вперёд вышел спортпрототип команды Europol.

А на 12-м месте в этом классе пока находится трио команды Prema Racing, в состав которого входит российский гонщик Даниил Квят.

«В настоящий момент мы уступаем не так уж много, – рассказал Даниил в эфире телеканала Eurosport, готовясь к ночной смене. – Я хорошо проехал первый круг гонки, но передо мной произошла авария с участием одного из гиперкаров, и обломки от этой машины попали нам в радиатор.

Из-за этого пришлось рано ехать в боксы, и пит-стоп продолжался довольно долго, из-за чего мы откатились назад. Но всё-таки мы потеряли на так уж много времени и по-прежнему в игре, а это самое главное.

Условия на трассе постоянно меняются, на этой трассе на одной её стороне может идти дождь, а на другой будет сухо. В подобных условиях надо просто проявлять упорство и сохранять спокойствие. Впереди долгая и бессонная ночь. Скоро начнётся моя смена, и посмотрим, как будут меняться условия, но какими бы безумными они ни были, гонка доставляет мне удовольствие!»