Кто ещё отличился в Ле-Мане, кроме Ferrari

Сегодня на высшую ступень подиума в Ле-Мане поднялись гонщики Ferrari AF Corse Алессандро Пьер Гвиди, Джеймс Каладо и Антонио Джовинацци, победители труднейшего 24-часового марафона, который в этом году отпраздновал 100-летие, но проводился в 91-й раз.

Награды экипажу гипкекара Ferrari 499P с номером 51 вручал Том Кристенсен, который в своё время сам поднимался на этот подиум рекордные девять раз, за что заслужил престижное прозвище «Мистер Ле-Ман».

В предыдущий раз заводская команда из Маранелло побеждала в самом престижном классе на этой трассе 58 лет назад.

На второй ступени подиума стояли гонщики Toyota Себастьен Буэми, Брендон Хартли и Рико Хиракава, что, конечно, не доставляло им особой радости, ведь они привыкли к победам. Швейцарец вместе с напарниками по заводской команде японского концерна четыре раза выигрывал «24 часа Ле-Мана», Хартли – трижды, причём в 2017-м ещё вместе с Porsche.

На протяжении почти всей гонки, несмотря на все приключения, экипаж Toyota №8 сохранял шансы на победу, но вмиг их лишился после вылета с трассы Хиракавы, что произошло меньше чем за два часа до финиша.

Третье место заняли пилоты заводской команды Cadillac Эрл Бамбер, Алекс Линн и Ричард Вестбрук, но они проиграли лидерам больше круга. Тем не менее, это первый подиум Cadillac в Ле-Мане, что тоже вполне достойный результат.

К классе LMP2 отличилась частная команда из Польши Europol Competition, и это высшее достижение в её истории. Надо подчеркнуть, что гонщики экипажа №34, а это швейцарец Фабио Шерер, испанец Альберт Коста и их напарник (по совместительству владелец этой команды) Якуб Смеховский, действительно достойно выступили, показав отменную скорость.

Это вынужден был признать Роберт Кубица, пилот Prema Racing, чей экипаж занял 2-е место в категории LMP2.

Третьими в этом классе были гонщики французской команды Duqueine Рене Биндер, Нил Яни и Нико Пино.

Заводская команда Corvette Racing была сильнейшей в LMGTE Am – это её девятая и последняя победа, поскольку в следующем году такой категории в чемпионате мира по гонкам на выносливость уже не будет. Успеха на этот раз добились Ники Катсбург, Бен Китинг и Николас Варроне, гонщики экипажа №33.

Вторым среди спорткаров линию финиша пересёк Aston Martin Vantage GTE команды ORT, у которой экзотическая прописка в Султанате Оман, причём один из её гонщиков, Ахмад Аль-Харти, представляет именно эту страну. Они и его напарники Майкл Динан и Чарли Иствуд периодически лидировали, но противостоять опытной американской команде было непросто.

Третьими в этом классе были гонщики британской команды GR Racing Майкл Уэйнрайт, Бенджамин Баркер и Риккардо Пера, выступавшие на Porsche 911 RSR-19. Для машин компании из Штутгарта это единственный подиум по итогам Ле-Мана 2023 года: новейшие гиперкары Porsche сегодня не отличались ни скоростью, ни стабильностью, ни надёжностью: в высшей категории Ле-Мана лучший экипаж, выступавший на спортпрототипе 963-й модели занял только 9-е место.

По общему признанию, симпатии большинства болельщиков были на стороне экипажа американской команды Hendrick Motorsports, выступавшего на машине NASCAR, адаптированной для гонок на выносливость. Трио, состоящее из Дженсона Баттона, Майка Роккенфеллера и Джимми Джонсона, участвовало в марафоне вне зачёта в особой категории Innovative Car.

Машина Chevrolet Camaro ZL1 получилась злая, быстрая и громкая, а гонщики, её пилотировавшие, безоговорочно относятся к элите мирового автоспорта, поэтому ничего удивительного, что они не просто добрались до финиша, проехав 285 кругов по кольцу Сартэ, но и заняли 39-е место в абсолютном зачёте среди 62 стартовавших экипажей.