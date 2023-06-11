Ле-Ман: Ferrari удалось отыграться после заминки в боксах

Когда до финиша марафона в Ле-Мане оставалось немногим больше пяти часов, на кольце Сартэ происходили важные события, причём местом действия была не только трасса, но и пит-лейн.

Гиперкар Ferrari №51 лидировал с преимуществом, превышавшим минуту, когда пришло время в очередной раз ехать в боксы. Toyota №8 тоже свернула на пит-лейн, однако во время пит-стопа с красным спортпрототипом итальянской команды возникли какие-то неясные проблемы, и остановка в боксах затянулась, поэтому на трассу японская машина вернулась первой.

Колоссальная работа, которую гонщики Ferrari и их команда проделали за предыдущие долгие часы гонки, оказалась под угрозой, однако машины, созданные в Маранелло, не случайно выиграли квалификацию в Ле-Мане: они действительно быстрее всех остальных гиперкаров.

Поэтому Алессандро Пьер Гвиди сначала догнал Себастьена Буэми, а через пару-тройку кругов провёл довольно красивый и смелый обгон. Нельзя сказать, что швейцарский гонщик Toyota не сопротивлялся, но Ferrari всё-таки была быстрее.

В этот момент режиссёр трансляции показал, что происходило в боксах Ferrari: разумеется, там царило ликование, и вместе со всеми радовался Джон Элканн, президент итальянской компании.

На следующих кругах Гвиди начал постепенно наращивать преимущество, однако впереди ещё не один пит-стоп, и, конечно, в Ferrari надеются, что повторения проблемы в боксах в следующий раз удастся избежать.

Второй гиперкар 499P пока едет на седьмой позиции.

В классе LMP2 продолжает лидировать экипаж команды Europol, причём он провёл меньше пит-стопов, чем Team WRT, за которую выступает Роберт Кубица, однако преимущество польской команды уже превысило полторы минуты.

В категории LMGTE Am произошла смена лидера, вперёд. вышел споркар Aston Martin команды ORT, который пилотирует ирландец Чарли Иствуд, но в 30 секундах за ним держится Corvette Бена Китинга и едет несколько быстрее.

Машина NASCAR экипажа Дженсона Баттона какое-то время ехала впереди всех спорткаров, но после очередной серии пит-стопов откатилась на 8-ю позицию в этой категории, хотя проигрывает лидерам не так уж много. Сейчас смена именно Дженсона, и ему удаётся проходить круги быстрее соперников, но надо напомнить, что эта машина участвует в Ле-Мане вне основного зачёта в так называемой «инновационной» категории.