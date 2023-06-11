Ле-Ман: Лидирует Ferrari, но борьба продолжается

До финиша юбилейной гонки в Ле-Мане остаётся семь часов, и борьба за лидерство далеко не закончена. Ночные происшествия, о которых мы рассказывали, привели к сходу кого-то из фаворитов, но когда наступило утро, в гонке вновь лидировал гиперкар Ferrari №51, который пилотировал Джеймс Каладо.

Однако Рио Хиракава, гонщик заводской команды Toyota, его преследовал и был менее чем в 20 секундах позади. Обе машины преодолели по 230 кругов, совершили по 20 пит-стопов, и было понятно, что принципиальное противостояние будет продолжаться.

На третьей позиции в абсолюте держался Cadillac №2 Алекса Линна, но он проигрывал этому дуэту уже больше трёх минут, причём пока этот экипаж совершил на один пит-стоп меньше, чем лидеры, так что его отставание, по идее, ещё должно увеличиться.

Четвёртую позицию на этой стадии гонки занимал ещё один гиперкар заводской команды Cadillac, который пилотировал Себастьен Бурдэ, и только на пятом месте оставался гиперкар Peugeot №93 с Миккелем Йенсеном за рулём, но он был уже в двух кругах позади лидера.

Интересно, что лучший из экипажей Porsche, машина №5, был лишь восьмой и уступал даже двум американским гиперкарам Glickenhaus с обычными атмосферными двигателями, а не с гибридными силовыми установками, т.е. эти машины по определению более медленные и менее экономичные.

А вот за победу в классе LMP2 шла ожесточённая борьба между двумя польскими гонщиками разных команд. На 12-й позиции в абсолюте ехал спортпрототип команды Europol с Якубом Смичовски за рулём, но его вовсю атаковал Роберт Кубица на машине Team WRT! После 215 кругов их разделяли считанные доли секунды, и Роберт наконец-то смог опередить соперника. Правда, когда Кубица поехал на очередной пит-стоп, жёлто-зелёная машина Europol переместилась на первую позицию, но борьба продолжится, в этом можно не сомневаться.

К сожалению, ночью Даниил Квят разбил машину команды Prema, вылетев с трассы в поворотах Porsche. Российский гонщик не пострадал, но машина получила очень сильные повреждения, что привело к немедленному сходу.

В классе LMGTE Am в начале часа лидировал женский экипаж Iron Dames, но швейцарскую гонщицу Рахель Фрей вплотную преследовал Маттео Кайроли на таком же спорткаре Porsche команды Project-1, и на 208 круге ему удалось выйти вперёд.

А вот следом за ними ехала машина NASCAR экипажа Дженсона Баттона, которую утром пилотировал Майк Роккенфеллер, и это можно было считать успешным подтверждением эксперимента, на который пошла команда Hendrick Motorsports. Chevrolet Camaro ZL-1 опережал спорткары Corvette, которым удавалось не раз выигрывать в Ле-Мане в своём классе. Но экипаж №24 участвует в марафоне вне зачёта, поэтому спортивные задачи перед ни не стоят, а все прочие цели можно будет считать достигнутыми, если эта машина доберётся до финиша.