Ле-Ман: На седьмом часу гонки лидирует Ferrari

Позади первая четверть марафона в Ле-Мане, она прошла чрезвычайно интересно, изобиловала разного рода неожиданностями и происшествиями, и когда на трассу спустились сумерки, в гонке лидировали два гиперкара Ferrari.

Правда, под конец шестого часа машина №51 отправилась на плановый пит-стоп, уже седьмой по счёту, и впереди остался Мигель Молина, пилотировавший Ferrari под №50. При этом на вторую позицию переместился экипаж Peugeot, и за рулём спортпрототипа №94 был Лоик Дюваль. Но буквально на следующем круге настала их очередь ехать в боксы, поэтому ближе к седьмому часу гонки в лидеры вышел гонщик Toyota Брендон Хартли, а вторым ехал его напарник Хосе-Мария Лопес.

Сложно сказать, какой по счёту была эта смена лидеров, но по крайней мере она прошла без всякого драматизма, а вот примерно за час до этого все, кто следит за ходом событий на кольце Сартэ, стали свидетелями эпизода другого рода.

В тот момент лидировал гиперкар Porsche №38 команды Jota с китайским гонщиком Йифеем Йи за рулём, однако он потерял контроль над машиной, что характерно, в поворотах Porsche.

Машина вылетела на обочину, её начало разворачивать, и она врезалась в барьеры задней частью, после чего в разные стороны полетели куски «хвостового оперения».

Йифею удалось вернуться в боксы, однако ремонт продолжался около 20 минут, и за это время лидеры уехали далеко вперёд, круга на четыре. Чтобы убрать с трассы обломки машины, дирекция гонки выпустила автомобиль безопасности. Но это было уже какое-то время назад.

Тем временем на трассе произошла очередная смена лидеров, и вперёд вновь вышел дуэт гиперкаров Ferrari, и они уже преодолели 76 кругов, тогда как Porsche №38 ехал на 25-й позиции. Впрочем, этим проблемы гонщиков, выступающих на Porsche, не исчерпывались: несколько ранее на машине №6, которую в тот момент пилотировал Кевин Эстре, было проколото заднее правое колесо, и француз медленно поехал в боксы.

В самом начале седьмого часа вновь пошёл сильный дождь, все устремились на пит-лейн менять резину, и первым на трассу вернулся гиперкар Ferrari №51, который пилотировал Алессандро Пьер Гвиди.

Трасса стала чрезвычайно скользкой, ливень в сочетании со сгустившейся темнотой обещали очередные повороты интриги, и новые происшествия не заставили себя ждать…