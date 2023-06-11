Ле-Ман: После вылета Ferrari лидирует машина Peugeot

Восьмой час гонки подходил к концу, в Ле-Мане вполне уверенно лидировал гиперкар Ferrari №51, за рулём которого был Алессандро Пьер Гвиди, до этого отлично проехавший отрезок дистанции в сложнейших условиях, под дождём и в темноте.

Но затем он поехал на плановый пит-стоп, а когда возвращался на трассу, то первой шикане Mulsanne машину развернуло, и она увязла в гравии в зоне вылета. Похоже, что Алессандро пытался избежать столкновения с другой машиной, вылетевшей с трассы перед ним.

После этого инцидента в лидеры вышел гиперкар Peugeot Нико Мюллера – экипаж №94 вообще отлично проводит гонку, и Нико продолжил дело, начатое напарниками, Густаво Менезисом и Лоиком Дювалем.

Примерно в 30 секундах за Мюллером ехала Toyota №7 Камуи Кобаяши, но он тоже стал участником инцидента, в котором столкнулись ещё две машины. Похоже, что кто-то из гонщиков не успел среагировать на замедлившийся гиперкар японской команды, сбросивший скорость в зоне жёлтых флагов из-за вылета Ferrari, и произошло что-то вроде эффекта домино.

И если Гвиди смог продолжить движение, хотя и потерял больше пяти минут, то Кобаяши сошёл с дистанции в Ле-Мане, а ведь он по праву считался одним из фаворитов.

Чтобы эвакуировать остановившиеся на обочинах машины, пришлось вновь выпустить автомобиль безопасности, который оставался на трассе довольно долго. Кстати, на. этой стадии гонки было уже 12 сходов.

Рестарт был дан только на десятом часу гонки, и на этой её стадии первая четвёрка выглядела так: лидировал гиперкар Peugeout Мюллера, за ним ехал уцелевший спортпрототип Toyota, который пилотировал Рио Хиракава, его преследовал гиперкар Ferrari Антонио Фуоко, и только за ним оказался Алессандро Пьер Гвиди. Кстати, на рестарте оба экипажа Ferrari опередили Cadillac Алекса Линна.

Стоит добавить, что этой ситуацией смогла в полной мере воспользоваться команда Prema, и Даниил Квят уже ехал на 5-м месте в классе LMP2 и на 17-м в абсолюте. А на 36-й позиции держалась Chevrolet Camaro ZL1, машина NASCAR, которую во втором часу ночи по парижскому времени пилотировал Майк Роккенфеллер.