Ле-Ман: За три часа до финиша лидирует Ferrari

До финиша юбилейного марафона в Ле-Мане остаётся три часа, и перед решающей стадией гонки по-прежнему лидирует гиперкар Ferrari №51, сейчас за рулём Джеймс Каладо.

Но Брендон Хартли, гонщик заводской команды Toyota, его преследует, проигрывая чуть больше десяти секунд, поэтому ещё многое может измениться. В конце 21-го часа гонки у обоих соперничающих экипажей было одинаковое число пит-стопов, оба пока проехали по 287 кругов, и темп у них примерно равный, но новозеландский гонщик вновь посетил боксы, после чего его отставание выросло почти до 1 минуты 23 секунд.

Впрочем, следом на пит-стоп отправился и Каладо, поэтому отрыв опять сократился, составив примерно 10 секунд.

На 3-й и 4-й позициях держатся два заводских гиперкара Cadillac, но лучший из них, который пилотирует Алекс Линн, проигрывает лидеру уже круг.

В категории LMP2 складывается интересная ситуация: похоже, что лидирующий экипаж команды Europol получил штрафной проезд по пит-лейн за какое-то нарушение, по крайней мере об этом говорят комментаторы телеканала Eurosport, но пока его не отбыл, и остаётся на первой позиции в классе.

Но его преследует Роберт Кубица, гонщик Team WRT, отставая на 17 секунд, и всем интересно, как будут развиваться дальнейшие события. Кстати, жёлто-зелёная машина Europol занимает 11-ю позицию в абсолютном зачёте.

Среди спорткаров класса LMGTE Am лидирует Corvette №33 с аргентинцем Никласов Варроне за рулём, но на второй позиции едет Porsche 911 женского экипажа Iron Dames, его пилотирует Сара Бови, проигрывая примерно 20 секунд, т.е. тут тоже ещё многое может произойти.

Общее число сходов в результате тех или иных происшествий или технических проблем уже приближается к двум десяткам.