Шарль Леклер поздравил Ferrari в победой в Ле-Мане

Шарль Леклер в этом году впервые решил побывать на гонке в Ле-Мане и стал свидетелем исторической победы Ferrari. В Маранелло построили для чемпионата мира по гонкам на выносливость отличную машину класса Hypercar, и гонщикам итальянской команды удалось прервать уже довольно долгий период доминирования Toyota.

Конечно, после финиша 24-часового марафона гонщик Скудерии поздравил своих коллег с этим успехом.

Шарль Леклер: «Конечно, у меня абсолютно радостное настроение! Команда Ferrari победила в Ле-Мане, после стольких лет вернувшись в высшую категорию гонок на выносливость, и это совершенно особое событие.

Второму экипажу Ferrari немного не повезло – насколько мне известно, в один из радиаторов машины №50 попал небольшой камень, и ликвидация последствий этого заняла много времени.

Я впервые в Ле-Мане, мне хотелось поддержать нашу команду, и я очень рад нашей победе, это был невероятный опыт! Не исключаю, что в будущем я тоже выйду на старт этой гонки – почему бы и нет?

С удовольствием приму участие в таком великолепном событии. Безусловно, когда-нибудь мне захочется осуществить и это, хотя не знаю, когда это произойдёт. А пока повторюсь, что я горжусь сегодняшним достижением Ferrari. Это просто фантастика!»