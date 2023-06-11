Триумф Ferrari в Ле-Мане в год столетия гонки

Гиперкар Ferrari №51 пересёк линию финиша в Ле-Мане на 1 минуту 30,087 секунды раньше машины Toyota, и это своего рода сенсация, ведь фаворитами считалась заводская команда японского концерна, и на то были основания.

Но у 24-часовой гонки свои законы: кроме скорости, опыта, надёжности и стабильности здесь важен и такой мистический фактор, как удача. А на протяжении последних примерно 12 часов она была на стороне команды AF Corse.

Ferrari вернулась в самую престижную категорию гонок на выносливость после 50-летнего перерыва и выиграла в Ле-Мане – в Италии об этом будут писать книги, можно не сомневаться. Впрочем, наверное, не только в Италии. Этот триумф – хотя бы какое-то утешение тифози после всех неудач, которые Скудерия терпит в Формуле 1.

Провести заключительный отрезок гонки команда доверила 39-летнему Алессандро Пьер Гвиди, заводскому гонщику Ferrari, в 2019 году уже побеждавшему в Ле-Мане в категории LMGTE-Pro.

Но, конечно, его напарники, Антонио Джовинацци и Джеймс Каладо, были полноправными соавторами этой важной победы. Конечно, за коллег вместе со всеми радовались и гонщики второго экипажа Ferrari – Антонио Фуоко, Мигель Молина и Никлас Нильсен, хотя они сегодня заняли только пятое место. Они вполне могли подняться на подиум, если бы не технические проблемы, возникшие минувшей ночью.

Машина победителей проехала за сутки по кольцу Сартэ 324 круга, и это уже десятый триумфальный финиш Ferrari в «24 часах Ле-Мана»: до этого были победы в 1949, 1954, 1958, а также с 1960-го по 1965 гг. Но это в абсолюте, а ещё было 29 побед в отдельных классах.

«Это невероятно, у меня просто нет слов! – не пытаясь сдержать эмоций, сказал после финиша Антонио Джовинацци. – Я просто счастлив и рад за команду Ferrari, это фантастическое чувство!»

«Настроение великолепное! – добавил Джеймс Каладо, его напарник. – Хотя переживания довольно странные, я рад за команду, ведь это великое достижение. Мы добились этого успеха после такого долгого перерыва, и я не сомневаюсь, что эта победа останется в истории!»

Стоит отметить, что только в Ле-Мане свидетелями триумфа Ferrari было более 300 тысяч болельщиков.