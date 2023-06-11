В Ferrari не могут разобраться в причинах проблем

В 2023 году команда Ferrari пока разочаровывает своих болельщиков, и это ещё мягко сказано. На всех этапах сезона повторяется примерно одна и та же картина: в субботу Шарль Леклер и Карлос Сайнс выступают относительно неплохо, и машины позволяют им бороться за довольно высокие позиции. Но в воскресенье машина становится неузнаваемой, и в итоге после первых семи этапов сезона на счету команды только один подиум: в Баку Леклер финишировал третьим.

При этом у машины SF-23 достаточно приличный скоростной потенциал, вот только раскрыть его в гонке не получается. Гонщики не могут доверять машине, по ходу дистанции её поведение постоянно меняется, причём не только на разных отрезках Гран При или от круга к кругу, но даже от поворота к повороту.

«Ты никогда не знаешь, как она себя поведёт, начнётся недостаточная поворачиваемость или избыточная», – просуммировал Шарль впечатления от машины на этой стадии сезона.

К гонке в Барселоне в Ferrari заметно модернизировали SF-23, иным стало днище и форма боковых понтонов, но нельзя сказать, что поведение машины существенно улучшилось. Сайнс стартовал со второй позиции, но финишировал пятым: если первый и третий отрезки дистанции были более-менее нормальными, то на втором испанцу пришлось несладко, и он был не в состоянии сдерживать атаки гонщиков Mercedes и Серхио Переса.

Про его напарника говорить вообще не приходится: он стартовал с пит-лейн после того, как его машина была неспособна на нормальную скорость в квалификации, и команде пришлось полностью заменить всю её заднюю часть. После этого на первом отрезке воскресной гонки поведение машины оставляло желать много лучшего, нормализовалось на втором, а на третьем было уже неплохим. Но финишировал Леклер только 11-м.

Разобраться в причинах этого команде пока не удаётся.

«Нашей главной проблемой остаётся нестабильность, которую мы не можем объяснить», – вынужден признать Фредерик Вассёр, руководитель итальянской команды. Как пишет немецкое издание Auto Motor und Sport, ссылаясь на свои источники в Скудерии, специалисты по аэродинамике обвиняют в проблемах коллег, которые занимались разработкой подвески, а те перекладывают ответственность на отдел аэродинамики. Назвать такой подход конструктивным сложно.

При этом результаты исследований в аэродинамической трубе говорят о том, что шасси SF-23 – достаточно эффективное. Отчасти это подтверждают результаты квалификации, но они достигаются во многом за счёт того, что на машинах стоят свежие комплекты мягкой резины, которая обеспечивает качественное сцепление с трассой на одном быстром круге. И это компенсирует различные недостатки машины, которые в полной мере проявляются по воскресеньям.

Во-первых, на дистанции гонки машины Ferrari оказываются в трафике, погодные условия уже не такие, как были накануне, а в баках в десять с лишним раз больше топлива, чем в квалификации. При этом силовые установки работают в более умеренном режиме. Все эти факторы, безусловно, сказываются. Но если другим топ-командам в основном удаётся контролировать ситуацию, то у Скудерии начинаются непредсказуемые проблемы.

Например, в поворотах SF-23 теряет больше прижимной силы, чем машины непосредственных соперников, а также в большей степени подвержена дестабилизации на неровностях трассы. А ещё она сильнее реагирует на воздействие ветра.

«Стоит направлению ветра измениться на два или три градуса, как тут же полностью меняется баланс», – сетует Леклер.

И, конечно, гонщикам не удаётся добиться нормальной и стабильной работы резины, причём это не зависит от трассы. Так было и в Монако, и в Барселоне.

«Найти ответы на вопросы чрезвычайно сложно, потому что мы не можем установить закономерность, которая позволила бы разгадать эту загадку. Из-за этого нам не удаётся сосредоточиться на решении конкретной проблемы. Машина ведёт себя по-разному, хотя я знаю, что делаю одно и то же, и это для меня самая большая тайна», – констатирует расстроенный Шарль.

Новинки, представленные в последнее время, пока не помогли приблизиться к разгадке, и не исключено, что проблемы связаны с какими-то врождёнными недостатками конструкции. Разумеется, в Маранелло продолжат искать причины происходящего, но даже если они их смогут локализовать, соперники уже будут далеко впереди, и с мечтами добиться хороших результатов в этом году придётся окончательно распрощаться.