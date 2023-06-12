Джереми Кларксон угостил Alpine пивом со своей фермы

Джереми Кларксон, британский журналист и ведущий популярного автомобильного шоу The Grand Tour, большой поклонник Формулы 1. Во время гонок он любит комментировать происходящее на трассе в социальных сетях, и во время Гран При Монако написал следующий комментарий: «Вперёд, Alpine! Я куплю всем вам по пинте, если вы подниметесь на подиум».

Сообщение Кларксона набрало почти два миллиона просмотров и 15 тысяч лайков. Среди тех, кто его увидел, был и гонщик Alpine Эстебан Окон, который в итоге поднялся на подиум. Через несколько часов после финиша Эстебан ответил Кларксону подмигивающим смайликом.

На какое-то время эта история отошла на второй план, но сегодня пресс-служба Alpine опубликовала фотографии того, как Джереми Кларксон привёз на базу команды много ящиков пива Hawkstone, которое производится на собственной ферме Кларксона, расположенной в Котсуолд-Хилс.

«Джереми Кларксон держит своё слово», – прокомментировали в Alpine опубликованные снимки.