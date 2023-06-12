Джовинацци: Мы старались заставить Toyota ошибаться

Чем ближе финиш марафона в Ле-Мане, тем весомее становится преимущество Ferrari: гиперкар №51 опережает единственную оставшуюся на трассе машину Toyota почти на три минуты.

В заводской команде японского концерна доверили провести заключительный отрезок дистанции 29-летнему Рио Хиракаве, однако на решающей стадии гонки он допустил ошибку и вылетел с трассы в повороте Arnage, повредив машину. Проблемы были не такими уж серьёзными, но японец потерял время, выезжая с обочины, после чего команде пришлось менять на гиперкаре ряд корпусных деталей.

За полчаса до окончания гонки Ferrari уверенно лидирует, и, конечно, за событиями на трассе, затаив дыхание, следят болельщики итальянской команды AF Corse.

«Мы проделали невероятный путь, ведь ещё год назад в нашей команде не было ни специалистов, ни машины, но то, чего мы добились – просто поразительно! – прокомментировал Антонио Джовинацци, экс-пилот Формулы 1, ныне выступающий в гонках на выносливость. – Нам пришлось непросто, экипажи Toyota нас прессинговали, но мы в свою очередь старались атаковать их, стараясь заставить соперников ошибаться.

Гонка продолжается, поэтому надо продолжать упираться, но команда отлично отработала, за что ей огромное спасибо! В гонке было немало происшествий, ведь пару раз мы лидировали с преимуществом, превышавшим минуту, но происходили какие-то инциденты. Но это Ле-Ман, мы понимали, что здесь всякое бывает, поэтому старались допускать как можно меньше ошибок и ехать стабильно, ведь здесь важно именно это».