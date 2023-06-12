Гран При Канады: Предварительный прогноз погоды

Предварительный прогноз на Гран При Канады обещает облачную и дождливую погоду в дни гоночного уик-энда.

В пятницу в Монреале ожидаются осадки в первой половине дня, воздух прогреется до +21С. На субботу прогнозируется облачная погода, без осадков, потеплеет до +23С. В воскресенье с утра в Монреаль вернутся дожди, температура не превысит +24С.

В прошлом году субботняя тренировка и квалификация Гран При Канады прошли под дождём, остальные сессии – в солнечную погоду.