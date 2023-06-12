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Автоспорт

Гран При Канады: Предварительный прогноз погоды

Гран При Канады: Предварительный прогноз погоды

Предварительный прогноз на Гран При Канады обещает облачную и дождливую погоду в дни гоночного уик-энда.

В пятницу в Монреале ожидаются осадки в первой половине дня, воздух прогреется до +21С. На субботу прогнозируется облачная погода, без осадков, потеплеет до +23С. В воскресенье с утра в Монреаль вернутся дожди, температура не превысит +24С.

В прошлом году субботняя тренировка и квалификация Гран При Канады прошли под дождём, остальные сессии – в солнечную погоду.

Источник:www.f1news.ru

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