Гран При Канады: Ставки букмекеров

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Букмекерская контора William Hill опубликовала курс ставок на победу в Гран При Канады.

После трёх побед подряд букмекеры называют Макса Ферстаппена очевидным фаворитом гонки в Монреале. На втором месте в рейтинге с большим отставанием Серхио Перес, а Льюис Хэмилтон, финишировавший вторым в Барселоне, находится на третьей строчке.

После неудачного выступления на прошлом этапе возможность победы гонщиков Ferrari Шарля Леклера и Карлоса Сайнса практически не рассматривается.

Ставки букмекеров: Победа в Гран При Канады Ферстаппен 1.33 Перес 6.00 Хэмилтон 13.00 Алонсо 15.00 Расселл 19.00 Леклер 41.00 Сайнс 51.00 Окон 201.00 Стролл 251.00 Норрис, Гасли 301.00 Хюлкенберг, Магнуссен 751.00 Цунода, Боттас, Чжоу, Элбон 1001.00 Сарджент, де Вриз 1501.00

После Гран При Испании преимущество Макса Ферстаппена в личном зачёте над ближайшим преследователем Серхио Пересом выросло до 53-х очков, а коэффициент на его титул по итогам сезона снизился до 1,02.

Ставки букмекеров: Титул в личном зачёте Ферстаппен 1.02 Перес 41.00 Хэмилтон 67.00 Алонсо 81.00 Леклер, Расселл 501.00 Сайнс 1001.00 Норрис, Окон, Гасли, Стролл, Боттас, Чжоу, Хюлкенберг, Магнуссен, Пиастри, Цунода, Элбон, Сарджент, де Вриз 3001.00

Приём ставок на победу в Кубке конструкторов формально продолжается, но фактически лишён смысла. Если поставить на титул Red Bull Racing, то в случае выигрыша можно будет лишь вернуть поставленную сумму.

Ставки букмекеров: Победа в Кубке конструкторов Red Bull 1.00 Mercedes 67.00 Aston Martin 101.00 Ferrari 501.00 McLaren, Alpine, Alfa Romeo, Haas, AlphaTauri, Williams 4001.00