Макс Ферстаппен о шансах перейти в Ferrari

Контракт Макса Ферстаппена с Red Bull Racing рассчитан до конца 2028 года, но действующего чемпиона мира уже спрашивают о дальнейших планах. В частности, итальянское издание Rossomotori поинтересовалось у Макса, готов ли он после Red Bull Racing перейти в Ferrari.

«У меня часто спрашивают, есть ли команда, в которой я мечтаю оказаться, – ответил Макс. – Я знаю, что у Ferrari уникальная история в Формуле 1, поэтому было бы здорово выступать за неё в гонках. Однако я постоянно напоминаю себе, что хочу пилотировать только лучшую машину».

Макс намекнул, что после 2028 года будет готов рассмотреть варианты продолжения карьеры за пределами Формулы 1: «Мне нравится Ле-Ман и гонки на выносливость в целом. Мне нравится смотреть, как машины GT3 проезжают повороты на Нюрбугринге, и я тоже так хочу, но не в возрасте 40 или 50 лет, ведь к тому моменту пик моей формы будет позади.

К моменту истечения контракта [c Red Bull Racing], мне будет 31 год и много лет выступлений в Формуле 1, но я ещё буду способен на серьёзные достижения».