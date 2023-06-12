Марио Изола: Канадский этап – один из самых зрелищных

На Гран При Канады Pirelli привезёт самую мягкую тройку составов – С3, С4 и С5. Руководитель гоночного подразделения итальянской компании Марио Изола прокомментировал такой выбор шин.

Марио Изола: «Гран При Канады традиционно является одним из самых зрелищных в календаре, богатым на инциденты и сюрпризы благодаря тому, что на трассе есть места для обгонов, а пленных она не берёт. Как обычно бывает на трассах такого типа, мы привезём самую мягкую тройку – С3, С4 и С5. Такие же шины были в прошлом году. Мы ожидаем, что С5 будет использоваться в квалификации, тогда как С4 и С3 станут основными составами в гонке.

Асфальт довольно гладкий, но эта полустационарная трасса используется не очень часто, поэтому по ходу уик-энда мы будем видеть довольно быстрое улучшение состояния покрытия. В Монреале нет быстрых поворотов, а ключевым фактором окажется эффективность машины на разгоне на выходе из медленных поворотов, стабильность на торможении и манёвренность при смене направления движения.

Ещё один важный элемент, который необходимо учитывать в этот уик-энд – погода. Условия могут быстро меняться – не просто от мокрого до сухого асфальта, но и с заметными температурными колебаниями. Температура асфальта во время прошлогодней квалификации составила 17 градусов, а в гонке достигла 40».