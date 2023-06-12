Ньюи о том, что отличает Ферстаппена от других чемпионов

Наверняка каждый конструктор гоночных машин мечтает о неком идеальном гонщике, который мог бы на трассе давать реальную оценку инженерным замыслам, в полной мере раскрывая потенциал его творений.

Эдриану Ньюи в этом смысле повезло, за свою долгую карьеру в Формуле 1 он работал со многими прославленными чемпионами – с Найджелом Мэнселлом, Аленом Простом, Микой Хаккиненом, Кими Райкконеном, Себастьяном Феттелем – и это далеко не полный перечень. А в Red Bull Racing он давно и успешно сотрудничает с Максом Ферстаппеном, который в свои 25 лет уже одержал на его машинах 40 побед и выиграл два титула.

По мнению Ньюи, Максу присущи черты идеального гонщика, каким бы абстрактным ни казалось это определение. Когда в ходе интервью телеканалу Sky Italia руководителя инженерного департамента Red Bull спросили, можно ли Ферстаппена считать «идеальным гонщиком», он ответил:

«Думаю, можно. Ему свойственно исключительное умение контролировать машину и природные способности. Когда Макс только пришёл в нашу команду, возможно, он ещё допускал какие-то ошибки, поскольку был излишне агрессивен, но теперь он пилотирует очень стабильно и умеет делать это на пределе возможностей машины. Однако пилотирует очень продуманно и не переходит этот предел.

Он очень хорошо чувствует поведение резины, в последние пару лет мы не раз в этом убеждались. Он отлично знает, как надо работать с шинами, а это сейчас очень важный фактор».

Рассуждая о том, что отличает Ферстаппена от чемпионов прошлых лет, Ньюи сказал: «Все они очень разные. Для Найджела была характерна колоссальная уверенность в себе, а также у него был натренированный плечевой пояс, что было важно в те времена, когда у машин не было усилителей рулевого управления, и они генерировали огромную прижимную силу. На трассе он был очень грозным соперником.

Ален действовал намного более методично и чётко, но на тестах он не старался пилотировать на пределе, что нас очень расстраивало. Мы никогда точно не знали, на что способна машина. Но когда он хотел, то умел выжимать из неё всё.

Мика и Кими – совсем другие. Они немногословны, но когда они что-то говорили, то мы очень внимательно к ним прислушивались, стараясь интерпретировать эти комментарии, поскольку они излагали соображения по-своему.

Себастьян – настоящий мыслитель, совещания с его участием обычно затягивались, поскольку он уделял очень много времени детальным комментариям обо всём. Можно сказать, что Макс находится где-то посередине. В общем, все они очень разные по характеру, но каждый был по-своему выдающимся гонщиком».