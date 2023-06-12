Пиастри: Мы работаем над повышением гоночного темпа

На прошлом этапе в Барселоне McLaren не заработала очки. В команде признают проблемы с гоночным темпом и работают над его повышением, а гонщики Ландо Норрис и Оскар Пиастри рассчитывают отыграться на Гран При Канады в предстоящий уик-энд.

Ландо Норрис: «Я с нетерпением жду возвращения за руль в Канаде. Гонка в Испании получилась сложной, но и я, и команда вынесли из неё много нового, включая высокое третье место в субботней квалификации.

После сдвоенной серии этапов у нас была неделя отдыха, во время которой я приезжал на базу McLaren, чтобы вместе с инженерами подготовиться к этому уик-энду. Трасса имени Жиля Вильнёва может оказаться сложной для нас из-за сильных торможений перед шиканами, но гонка может получиться интересной. Я воодушевлён и надеюсь, что мы сможем заработать несколько очков».

Оскар Пиастри: «Мы возвращаемся на трассу после недели напряжённой работы на базе. Я готовился к уик-энду вместе с моими инженерами и чувствую, что готов к дебюту на трассе имени Жиля Вильнёва. Этап в Испании получился горько-сладким для команды. Воскресенье оказалось непростым, но в субботней квалификации были и позитивные моменты.

В этом году мы можем добиться большего – для этого команда много работает над повышением гоночного темпа. Мы максимально выложимся в Канаде и постараемся провести успешный уик-энд».

Андреа Стелла, руководитель команды: «Мы уехали из Испании с неудовлетворительным результатом. После успешной квалификации оба наших гонщика стартовали в первой десятке, но гонка получилась более сложной из-за темпа и инцидента Ландо в первом повороте. Мы выучим уроки и попробуем снова.

Канадская трасса нравится многим гонщикам. Она сложная, быстрая, но с серьёзными торможениями и медленными поворотами, на выходе из которых важна эффективность машины на разгоне. С точки зрения долгосрочной перспективы команда на правильном пути – результаты придут, когда мы улучшим машину. Тем не менее, постараемся добиться максимума на следующем этапе в Канаде».