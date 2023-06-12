Роберт Кубица: Мы по-прежнему настроены атаковать

На семнадцатом часу гонки в Ле-Мане в классе LMP2 лидирует машина польской команды Europol, её пилотирует испанец Альберт Коста, но по ходу предыдущей смены, когда за рулём был его напарник, Якуб Смеховский, их спортпрототип опередил Роберт Кубица, гонщик Team WRT.

Хотя после очередных плановых пит-стопов жёлто-зелёная Oreca вновь переместилась на первое место в классе, Роберт считает, что борьба за победу будет продолжаться до самого клетчатого флага.

Роберт Кубица: «Идёт острая борьба, до финиша ещё далеко, но похоже, что у экипажа Europol другая тактика, причём он выступает очень уверенно, и у них самая быстрая машина. Но всё-таки соперничество будет продолжаться до самого клетчатого флага, так что мы по-прежнему настроены атаковать.

На прямых их машина отрывается от нас, и мне ничего не оставалось, как попытаться атаковать в последней шикане круга, но не получилось, поэтому пришлось вернуть позицию.

Я понимал, что надо воспользоваться ситуацией с трафиком, хорошо вышел из поворота Tertre Rouge, намного лучше, чем Якуб, однако даже при этом мне не удавалось его обогнать, хотя я пытался использовать слипстрим. К счастью, тут нас опережал какой-то гиперкар, и благодаря этому у меня в итоге всё получилось. Конечно, я хотел провести обгон аккуратно, стараясь избегать излишнего риска. Но посмотрим, как будут развиваться события дальше».