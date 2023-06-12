Валттери Боттас: Конечно, я скучаю по победам

Главным событием уик-энда, разумеется, остаётся юбилейный марафон «24 часа Ле-Мана», но это не значит, что представители элиты мирового автоспорта, не занятые в легендарной гонке, не участвуют в эти дни в других соревнованиях.

Впрочем, это соревнования иного свойства.

В субботу Валттери Боттас стартовал в международной велогонке FNLD GRVL, проходившей по грунтовым дорогам Финляндии в окрестностях города Лахти. Причём пилот Alfa Romeo имел отношение и к её организации.

Быстрее всех 77-километровую дистанцию преодолел финский велосипедист Яни Хейккинен, проехавший её за два с половиной часа, но Боттас финишировал третьим, проиграв победителю около пяти минут.

Кстати, его подруга Тиффани Кромвелл, австралийская велосипедистка, уверенно выиграла гонку в женском разряде, причём с огромным преимуществом. Дистанция у профессиональных участниц тоже была намного длиннее – 177 км.

«Дебютная гонка FNLD GRVL прошла успешно, и я занял 3-е место на дистанции 77 км. Похоже, что соревнования всем понравились, поэтому я очень доволен. А Тиффани победила в женском разряде на дистанции 177 км – очень сильное выступление! Но теперь пора в сауну!» – поделился Валттери на своих страницах в социальных сетях.

Впрочем, конечно, велогонки для Боттаса – прежде всего способ поддерживать хорошую физическую форму, да и вообще ему нравится крутить педали. Но главным в жизни для него остаётся стремление добиться новых успехов в Формуле 1, ведь пока в этом году его дела складываются не лучшим образом.

«Безусловно, я надеялся к этому моменту добиться большего, но ситуация такая, какая есть, – рассказал финн в интервью RacingNews365. – Всё довольно просто: остальные команды минувшей зимой смогли прибавить больше, чем мы. Нам не удаётся финишировать на тех местах, на какие мы рассчитывали, ведь мы ожидали, что сможем регулярно зарабатывать очки. Пока мне это удалось только в одной гонке, и это необходимо изменить.

Конечно, мы добиваемся каких-то улучшений, но другие команды смогли сделать по-настоящему большие шаги вперёд. Лучший пример – Aston Martin, и им, безусловно, удалось то, чего не удалось нам. Но их пример говорит о том, что такие шаги делать всё-таки возможно. Причём это не значит, что эта команда располагает какими-то сумасшедшими ресурсами по сравнению с нами, но свидетельствует о правильной мотивации.

Но я получаю удовольствие от работы, и это не только пилотирование. Я участвую в её технической части, что тоже очень интересно. Конечно, я скучаю по победам, но сейчас получаю удовлетворение от других вещей. Наш проект рассчитан на долгосрочную перспективу, и я хочу в нём участвовать, но при этом не собираюсь сдаваться и продолжаю мечтать о победах.

Команду ждёт прекрасное будущее, уже составлены конкретные планы, и хорошо видно, что все наши люди очень хотят во всём этом участвовать. Сотрудничество с Alfa Romeo по-прежнему продолжается, тогда как работа с Audi и Sauber пока по-настоящему не началась, но она начнётся в следующие год или два».