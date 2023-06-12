Вольфф: Трасса в Канаде хуже подходит нашей машине

Перед Гран При Канады Тото Вольфф, руководитель команды Mercedes, прокомментировал результаты Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла, поднявшихся на подиум в Барселоне, что стало итогом общих усилий, отметил работу Мика Шумахера на тестах Pirelli, а также поставил задачи перед канадским этапом сезона.

Тото Вольфф: «Результат в Испании стал заслуженной наградой за усилия всех, кто трудится на базах в Брэкли и Бриксуорте, всех специалистов, создавших комплекс технических новинок, которые мы опробовали на трассе. Мы довольны тем, как они работали, и это даёт нам новую основу, от которой мы будем отталкиваться в ходе дальнейшей модернизации шасси.

Но при этом мы должны избегать завышенных ожиданий. Трасса в Барселоне подходила нашей машине, и можно предвидеть, что наши непосредственные соперники в ближайших гонках смогут выступить сильнее. Отставание от Red Bull по-прежнему велико, и надо продолжать упорно работать, чтобы его отыграть. Тем не менее, мы готовы принять этот вызов.

После Гран При Испании Мик Шумахер впервые получил возможность сесть за руль W14. По ходу шинных тестов Pirelli он неплохо адаптировался к машине, и этот опыт ему понравился. Мик уже стал ценным членом нашей команды, его работа на симуляторе оказалась полезной и помогает нам прибавить, в чём мы убедились в Барселоне.

Теперь нас ждёт Монреаль. Канадская трасса отличается длинными прямыми и медленными поворотами, и мы не ожидаем, что она подойдёт нашей машине так же хорошо, как каталонское кольцо. Но вне зависимости от того, на какой темп будет реально способна наша машина, задача состоит в том, чтобы добиться максимально возможного результата.

Также на этой трассе с её особыми характеристиками мы сможем получить новую информацию о работе W14 и в будущем используем её в процессе доработки шасси».